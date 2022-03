Ojczyzna Drakuli zachwyca na każdym kroku. Każdy powinien ją odwiedzić

Rumunia leży w południowo-wschodniej Europie. Graniczy z Ukrainą, Mołdawią, Bułgarią, Serbią i Węgrami. Od 2007 r. należy do Unii Europejskiej. Stara się też o dołączenie do strefy Schengen. Polacy mogą wjechać do Rumunii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu, bez konieczności posiadania wizy. Aktualnie nie muszą też okazywać negatywnych wyników testów w kierunku COVID-19 ani zaświadczeń o zaszczepieniu czy byciu ozdrowieńcem. Obowiązują takie same zasady wjazdu jak przed pandemią koronawirusa.