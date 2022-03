Nietypowy sposób podróżowania. "Przeszłam już ok. 10 tys. km"

Któregoś razu wpadłam na pomysł wyjazdu do Nowej Zelandii. Starałam się o wizę Work and Holiday. Dwukrotnie nie udało mi się jej zdobyć, więc szukałam innego sposobu, żeby się tam dostać. Znalazłam informacje o długodystansowym szlaku Te Araroa. Pomyślałam, a czemu by nie spróbować. Od tego właśnie zaczęła się spontaniczna przygoda z wędrowaniem.