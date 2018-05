Miasto kontrastów urzeka na każdym kroku. Budapeszt jest jak tort

Z Polski do Budapesztu dolecimy już za ok. 150 zł w dwie strony. I to pierwszy powód, dla którego warto się tam wybrać. Lot trwa tylko godzinę. Blisko i tanio - można więc polecieć na weekend, ale także na dłuższy urlop. Na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie. To miasto zarówno dla miłośników architektury, kuchni, hipsterów, rodzin i imprezowiczów.