Miasto nie tylko dla kuracjuszy. Uwielbiają je też rodziny z dziećmi

Piotr Ryba - burmistrz gminy Krynica-Zdrój - był gościem programu WP "Newsroom". Jak wytłumaczył, do tego popularnego uzdrowiska przyjeżdżają nie tylko kuracjusze. To kierunek popularny również wśród rodzin z dziećmi oraz osób lubiących aktywnie wypoczywać. - Baza noclegowa to 15 tys. miejsc, z czego 3 tys. to miejsca sanatoryjne. 12 tys. to miejsca komercyjne: hotele, pensjonaty [...] U nas ten przekrój (turystów - przyp. red.) jest pełny - tłumaczył.

