Międzynarodowy Dzień Harry’ego Pottera. Najciekawsze miejsca związane z czarodziejem

Trudno znaleźć osobę, która nie słyszałaby nigdy o Harrym Potterze. Nie trzeba być wcale wielkim miłośnikiem świata fantasy, by co nieco wiedzieć o popularnym bohaterze stworzonym przez brytyjską pisarkę J.K.Rowling. Prawdziwi fani mogą udać się do miejsc, w których kręcono sceny do różnych części filmu o młodym czarodzieju. Zapraszamy na bardzo magiczną wyprawę do Anglii, Irlandii, Szkocji i Portugalii.