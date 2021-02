Międzynarodowy dzień pizzy. Skąd pochodzi to danie?

Pizza - skąd pochodzi słynne danie?

Pszenny placek z dodatkami znany był już starożytnym kulturom. Pamiętali go m.in. dawni Egipcjanie, czy Rzymianie. Jednak słowo "piza" (jeszcze nie "pizza") pojawiło się po raz pierwszy w dokumencie z 997 r. Kolejne wzmianki o tym daniu zaobserwowano w XVII wieku.

Ich popularność zaczęła jednak rozkwitać dopiero w XVIII wieku, kiedy to w Neapolu pojawiły się pierwsze lokale gastronomiczne zwane "pizzeriami". Danie wzbudziło zainteresowanie króla Ferdynanda II Burbona, który sam odwiedził jeden z takich lokali, co przyczyniło się do jeszcze większego popytu na pizzę.