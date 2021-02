Włochy. Apulia kusi domami za 1 euro. Polacy kochają ten region

Władzie Biccari chcą uratować miejscowość przed całkowitym opuszczeniem. Młodzi odpływają do wielkich miast, a coraz więcej domów stoi pustych. 70 lat temu Biccari liczyło ok. 5 tys mieszkańców, obecnie jedynie 2 tys.

Apulia - domy za 1 euro w Biccari

Wzorem innych włoskich miasteczek, Biccari wystawiło na sprzedaż domy za symboliczną kwotę 1 euro. Dla osób, które nie mają ochoty robić remontu przygotowano także ofertę nieruchomości gotowych do zamieszkania - od 7,5 do 15 tys. euro.

Biccari to miejscowość we włoskiej Apulii

Domy za 1 euro w Apulii - tysiące zgłoszeń

Zdaniem burmistrza to, co powinno przyciągnąć potencjalnych nabywców, to możliwość spędzenia czasu w malowniczym miasteczku, gwarancja wyśmienitego jedzenia i życia bez pośpiechu, które jest typowe dla takich małych osad. To także znakomita okazja dla osób pracujących zdalnie - podkreślił.