Morskie Oko. Wprowadzono limit wejść na popularnym szlaku

4 maja otworzono szlaki turystyczne w Tatrach. Na tym najbardziej znanym, prowadzącym do Morskiego Oka, potrafi być często bardzo tłoczno, zwłaszcza w ciepłych miesiącach. Jak informuje PAP, w sezonie letnim korzysta z niego dziennie nawet 9 tys. osób. W związku z obawą, że tak duża liczba turystów w jednym miejscu może zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, władze parku postanowiły wprowadzić tymczasowo limit osób, które mogą w ciągu dnia poruszać się po szlaku – do 2,6 tys. osób.

Policja: nastąpiła zmiana organizacja ruchu

Co będzie grozić kierowcom, którzy nie dostosują się do przepisów i zostawią pojazd wzdłuż drogi Oswalda Balzera? 100 zł i 1 punkt karny. Jednak do tego muszą doliczyć koszt rzędu 400 zł za odholowanie, a także 30 zł za każdą dobę postoju samochodu na parkingu.