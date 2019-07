Mówią na nią "pszczoła zbieraczka". Szpieguje telefony turystów

Turyści przybywający do Chin drogą lądową z Kirgistanu mogą spodziewać się "przeszukiwania telefonów". Chińskie władze inwigilują przyjezdnych za pomocą szpiegowskiej aplikacji, którą instalują im na telefonach.

Aplikacja nazywa się Fengcai, czyli "pszczoła zbieraczka", i po zainstalowaniu na telefonie uzyskuje dostęp do kontaktów, wiadomości, e-maili, wpisów w kalendarzu, lokalizacji i spisu rozmów. Gazeta "Sueddeutsche Zeitung", która opisała sprawę, powołuje się na śledztwo, które przeprowadzono we współpracy z brytyjskim "Guardianem", "New York Timesem", niemieckim nadawcą publicznym NDR i pismem "Vice Motherboard".