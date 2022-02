"Mroczne dzielnice". Program TVP wzbudza kontrowersje w kolejnych miastach

"To nie ja namalowałem w Nowym Porcie dowcipny skądinąd napis "New Bronx", nie ja zabałaganiłem parę spraw na Oruni itd. itp. Jednak nie są to reportaże interwencyjne ani śledcze. Nikogo nie oskarżają i nie obrażają. Nie padają tam nazwiska włodarzy. To materiały pozbawione agresji" - czytamy.