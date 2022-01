Krakowska dzielnica doceniona za granicą. "Żywy symbol"

Nowa Huta to aktualnie największa dzielnica Krakowa, która do granic miasta została włączona w 1951 roku. Jej plan architekci oparli na pięcioboku wpisanym w główny plac - czyli Plac Centralny - od którego promieniście odchodzą główne ulice dzielące dzielnicę na części. Warto wspomnieć, że układ urbanistyczny Nowej Huty zbliżony jest do idei miasta modernistycznego - gdzie nie brak światła, słońca oraz zieleni - będącego miejscem zarówno pracy, jak i wypoczynku.