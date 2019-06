Multimedialne ławeczki w Zakopanem. Budzą wśród mieszkańców mieszane uczucia

W Zakopanem pojawiły się nowe ławeczki multimedialne. Można na nich usiąść, posłuchać muzyki i napawać się pięknym widokiem. Jednak nie wszystkim przypadły one do gustu. Niektórzy uważają, że nie nawiązują do tradycji regionu.

Jedna ławeczka kosztowała ponad 40 tys. złotych (facebook.com/ ‎Michał Milczarek‎)

Granitowe ławeczki zostały wykonane na polecenie urzędu miasta. Zaprojektował je lokalny rzeźbiarz, Marek Szala, a inwestycję w 75 proc. pokryły dotacje z Unii Europejskiej. Kamienne ławy poświęcone są twórcom kultury. Zadedykowano je m.in. Janowi Kasprowiczowi, Witkacemu, Kornelowi Makuszyńskiemu, Mieczysławowi Karłowiczowi, Karolowi Szymanowskiemu i Wacławowi Geigerowi.

Ławeczki powstały w ramach programu "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego". Każda z nich jest multimedialna i prezentuje inną tematykę. Po wciśnięciu guzika można posłuchać utworów literackich lub muzyki związanej z danym twórcą.

Atrakcja, choć ma szczytny cel, niestety nie wszystkim mieszkańcom się spodobała. Część z nich uważa projekt za nieudany, a granitowe ławeczki przyrównuje do płyt nagrobnych. "Pierwsze wrażenie negatywne" – można przeczytać w komentarzach pod tekstem promującym projekt na stronie Tygodnika Podhalańskiego. "Wymysł jakiegoś sadysty", "przypominają nagrobki" – piszą internauci. Mieszkańcy zarzucają też, że siedzenie na granitowej ławce może być niekomfortowe zarówno zimą, jak i latem, a motywy nie nawiązują do podhalańskiej tradycji.

