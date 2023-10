Muzeum Karkonoskie Tajemnice. Miejsce, w którym historia łączy się z legendą

Legendę o Duchu Gór oraz historię całego tego regionu można na nowo odkryć w Muzeum Karkonoskie Tajemnice. Początki jego istnienia są równie bajkowe, co zasoby – w 2011 r. podczas prac budowlanych w Karpaczu odkryty bowiem został niecodzienny eksponat. Był to drewniany kostur, który miejscowym od razu skojarzył się z Duchem Gór. I nic w tym dziwnego – w końcu do kogo innego mógłby należeć taki przedmiot, jeśli nie do mitycznego władcy Karkonoszy?