Polka poleciała pierwszą klasą. "Cały rok musiałbym na to pracować"

Lot samolotem w pierwszej klasie to nieosiągalne marzenie wielu turystów. Polka miała to szczęście i załapała się na podróż w wysokim standardzie na pokładzie samolotu Emirates. - Zamówiłam kawior. Był genialny! I jadłam go perłową łyżeczką - mówi tiktokerka w opublikowanym wideo.