Myślała, że uratowała jeża. Gdy nie jadł i nie pił, weterynarze odkryli, co znalazła

Brytyjka o niewątpliwie dobrym sercu zauważyła jeża na poboczu drogi i postanowiła się nim zaopiekować. Zabrała go do domu, przygotowała mu jedzenie i wodę, ale ten przez całą noc nic nie tknął i nie ruszył się nawet o milimetr. Nic dziwnego, bo po wizycie u weterynarza, okazało się, że był to pompon od czapki.