Na aukcji wystawiono szkielet dinozaura. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Wyjątkowa aukcja

Bardzo dobrze zachowany szkielet kamptozaura został nazwany Barry na cześć Barry'ego Jamesa, paleontologa, który go znalazł. Szkielet dinozaura, który pochodzi z późnego okresu jurajskiego, mierzy 2,1 m wysokości i 5 m długości. Zostanie on sprzedany 20 października br. kiedy to będzie przeprowadzony finalny etap aukcji w Hotelu Drouot w Paryżu.