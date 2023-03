Na basenach bez staników. Kolejne miasta podejmują decyzje

Co myślą obywatele Niemiec?

Zdaniem rzeczniczki spółki Kölnbäder z Koloni - Franziski Graalman - niewiele kobiet skorzysta z możliwości przebywania na basenie topless. - Nic nie wskazuje na to, że każda osoba, która dziś przyjdzie do nas w bikini, od kwietnia będzie nosić tylko dół stroju kąpielowego - powiedziała Graalman, cytowana przez portal tagessachau.de. - Nadal dopuszczalne będzie ubieranie się w taki sam sposób jak dotychczas. Dotyczy to szerokiej gamy odpowiednich strojów: tankini, kostiumu kąpielowego, burkini i bikini - zaznaczyła kobieta.