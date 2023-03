Najgorętszy termin w Trójmieście. "Z każdym kolejnym miesiącem będzie drożej"

- Takie dane pokazują, że Polacy nie chcą czekać z rezerwacjami do ostatniej chwili - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Pragną za wszelką cenę uniknąć takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, kiedy to tuż przed rozpoczęciem wydarzenia, znalezienie noclegu graniczyło z cudem, a jeśli się udało, to trzeba było zapłacić naprawdę wysokie ceny - przyznaje.