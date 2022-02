Na ferie pociągiem. Część 2: Podkarpacie, Lubelszczyzna, Pomorze

Kto powiedział, że udana podróż musi być daleka? Równie wiele satysfakcji przyniesie odkrywanie miejsc położonych o godzinę lub dwie jazdy od miasta, w którym mieszkasz. To, co lokalne często okazuje się równie fascynujące, co miejsca oddalone o setki lub tysiące kilometrów. Mikrowyprawy są w modzie! A najlepszym sposobem, by dotrzeć do celu, staje się pociąg. Pozwala pokonywać duże odległości w naprawdę krótkim czasie – i to bez stania w korkach i ciągłego skupiania się na drodze. W czasie podróży można poczytać książkę, obejrzeć odcinek serialu na komórce lub po prostu porozmawiać z towarzyszami. Jazda pociągiem jest również sposobem na ograniczanie kosztów. Bilet weekendowy za jedynie 39 zł pozwala na podróżowanie pociągami POLREGIO bez limitu od godziny 18:00 w piątek do godziny 6:00 w poniedziałek.