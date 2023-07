Na hiszpańskich plażach woda skażona tajemniczą substancją!

Tajemnicza substancja

Substancja, która wypłynęła do wody, jest przedmiotem intensywnych badań. Ekspertom udało się ustalić, że może to być wyciek z pobliskiego statku. Istnieje podejrzenie, że substancja zawiera bakterie E. coli i enterokoki, co może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia. W związku z tym władze podjęły decyzję o zamknięciu kilku plaż, aby chronić turystów przed możliwymi konsekwencjami kąpieli w zanieczyszczonej wodzie.