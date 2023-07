Remont na popularnym szlaku w Tatrach. Będą utrudnienia w ruchu

Remont na szlaku

Tatrzański Park Narodowy apeluje do wszystkich wędrowców o stosowanie się do poleceń służb terenowych oraz zachowanie ostrożności na szlaku z Przełęczy między Kopami do Hali Gąsienicowej. Mimo że szlak pozostaje otwarty, można się spodziewać pewnych trudności związanych z przebiegiem remontu.