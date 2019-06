Na niebie pojawiły się dziwne obiekty. Mieszkańcy są zaniepokojeni

Na niebie nad Kansas City pojawiło się kilka zagadkowych obiektów. Mieszkańcy szybko wysunęli wniosek, że były to statki należące do obcej cywilizacji. Jednak media amerykańskie uspokajają i przekazują, że mógł to być test wojskowy lub efekt projektu Google'a.

Pracownik stacji KMBC uspokaja na swoim Twitterze, że mogą to być balony DAPRA (twitter.com/ William Joy)

Wciąż nie udało się w pełni ustalić, co dokładnie widziano w stanie Missouri, jednak Joe Lauria, meteorolog z telewizji WDAF-TV sugeruje, że zaobserwowane na niebie zjawisko mogło być częścią projektu Loon, realizowanego przez firmę Google. Ma on na celu dostarczenie internetu do najtrudniej dostępnych miejsc, poprzez umieszczenie w atmosferze nadajników w postaci ogromnych balonów.

Osoba pracująca przy projekcie Loon zaprzeczyła jednak, aby widziane obiekty należały do światowego giganta z Doliny Krzemowej. Głos w sprawie zabrał Narodowy Serwis Pogodowy w Kansas City. Jego przedstawiciele przyznali, że nie znajdą odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, co zauważono na niebie. O swoich wątpliwościach serwis poinformował na oficjalnym koncie na Twitterze.

Część osób sugeruje, że tajemnicze kule mogły być częścią testów lotniczych prowadzonych przez DAPRA (Agencja do spraw zaawansowanych projektów obronnych), która w poniedziałek 17-go czerwca umieściła trzy balony nad Cumberland w stanie Maryland. Informację potwierdził rzecznik DAPRA, o czym informuje na swoim Twitterze William Joy, pracownik stacji KMBC. Tyle że Cumberland jest oddalone od Kansas City o niemal 1500 km... Czym więc były zagadkowe obiekty na niebie? Wciąż brak wiarygodnej i jednoznacznej odpowiedzi.

