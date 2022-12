Na rosyjskim biegunie zimna odnotowano temperaturę -60 st. C. Czy padł rekord?

Najniższa temperatura

Jakucki Zarząd ds. Hydrometeorologii i Monitorowania Środowiska Naturalnego poinformował, że jest to najniższa temperatura odnotowana w Jakucji i zarazem w całej Rosji w ciągu ostatnich 10 lat. To także jedenasty przypadek temperatury sięgającej -60 st. C. w ciągu minionych 33 lat.