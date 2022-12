Na święta i sylwestra najchętniej do ciepłych krajów. Króluje jeden kierunek

- Polacy chętnie wyjeżdżają pod koniec roku, by spędzić urlop w miejscach z gwarantowaną pogodą. O ile Boże Narodzenie jest czasem bardzo rodzinnym, to dzięki przerwie w szkole między świętami a sylwestrem wiele osób wybiera się w tym czasie na swoje "pierwsze ferie" w sezonie zimowym. Dzięki coraz szerszej ofercie biur podróży także w tym czasie można wyjechać na praktycznie dowolną liczbę dni. Takie niestandardowe pobyty cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Klienci wiedzą też, że wyjazdy w szczycie sezonu warto rezerwować wcześniej, dzięki gwarancjom niezmienności ceny czy najniższej ceny, które pojawiają się w okresie przedsprzedaży, można zapewnić sobie najlepszą ofertę i nie przepłacić. W Wakacje.pl zawsze zachęcamy klientów, by wykupili ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, bo to pozwoli im zabezpieczyć się na wypadek zmiany planów - mówi Jolanta Kołodziejczyk.