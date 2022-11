Blisko, tanio i ciepło. 11 dni za mniej niż 2 tys. zł

Miłośnicy szaleństwa na wodzie wybierają się za to chętnie do El Gouny (z przelotem do Hurghady), ale też do wspomnianego Marsa Alam, choćby do Hamaty. Jeśli ktoś nie czuje się pewnie z akwalungiem na plecach, może wybrać nieco lżejszą formę podziwiania rafy – wystarczy założyć maskę z rurką, by na chwilę przenieść się do podwodnego świata albo wybrać w rejs łodzią ze szklanym dnem.