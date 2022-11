Mówią, że to kraina uśmiechu. Tajlandia idealnym kierunkiem na zimę

Do Tajlandii wygodnie i bezpośrednio

- Mimo że warunki wjazdu były co parę miesięcy łagodzone, to jednak pozostawały na tyle restrykcyjne, że nie pozwoliło to na wprowadzenie oferty czarterowej do tego kraju. Klienci, którzy tam polecieli w 2021 roku, korzystali głównie z ofert budowanych na bazie połączeń regularnych - tłumaczy ekspertka Wakacje.pl i dodaje, że teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo z Polski do Tajlandii dolecimy bezpośrednio.