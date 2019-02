Na wystawie zachęca się do oddawania krwi. Na potrzeby sztuki

Rosyjscy artyści zachęcają odwiedzających ich wystawę do oddania krwi, aby dosłownie "zasilić" sztukę. Zostanie ona wykorzystana przez artystów.

53-letni Molodkin urodził się jeszcze w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich , a następnie przeprowadził się do Paryża . Odwiedzający jego wystawę są proszeni o oddanie krwi , która jest przechowywana w specjalnych, medycznych lodówkach. Później zostanie użyta do zasilenia rurek, które układają się w słowa piosenek zakazanych przez rząd.

- To jest takie "krwawe karaoke" - mówi artysta w rozmowie z "The Guardian". - Nasz program skupia się na muzyce cenzurowanej przez rząd. Ludzie mogą przyjść i oddać krew, która zasili te słowa, które do nich najbardziej przemawiają. Standardowa ilość pobranej krwi to ok. 200 gramów.