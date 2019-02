travel photographer of the year

Podróżniczy fotograf roku. Najlepsze zdjęcia 2018 zostały wybrane

Od 16 lat dwójka fotografów z Wielkiej Brytanii co roku wybiera najlepsze zdjęcia podróżnicze na świecie. Dostają dziesiątki tysięcy zgłoszeń z ponad 140 krajów. Obecnie Travel Photographer of the Year (TPOTY) jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych.

Jedno ze zwycięskich zdjęć z portfolio Stefano Pensotti (Travel Photographer of the Year)

*Zwycięzca Travel Photographer of the Year, Stefano Pensotti *

Stefano Pensotti zaczął robić zdjęcia gdy był dzieckiem, kradnąc aparat starszego brata. W wieku 14 lat zaczął uczyć się technik ciemni, eksplorując alchemię procesu i drukowania w czerni i bieli. Rozwijał się w fotograficznych środowiskach Mediolanu. Zdjęcia stały się przyczyną jego podróży. Po zbadaniu wszystkich aspektów fotografii i odwiedzeniu wielu zakątków świata zaczął zajmować się reportażem geograficznym.

Zwycięzca w kategorii Twarze, Ludzie, Kultury, Marinka Masséus

Po ukończeniu studiów MBA, Masséus postanowiła wybrać Akademię Fotografii w Amsterdamie, aby nauczyć się przekazywania swoich koncepcji i uczuć poprzez obrazy. Jej fotografia są skoncentrowane na ludziach. Szczególnie tematy dotyczące niesprawiedliwości i nierówności są siłą napędową jej pracy.

Prace Masséus były wystawiane i publikowane na całym świecie.

Zwycięzca pojedyńczego zdjęcia w kategorii Twarze, Ludzie, Kultury, Danny Yen Sin Wong

Zwycięzca pojedyńczego zdjęcia w kategorii naturalny świat, Florent Mamelle

Zwycięzca w kategorii Podróżnicze Portfolio, Matjaz Krivic

Matjaz Krivic jest fotografem dokumentalnym, który od 25 lat skupia się na uwiecznianiu historii ludzi i miejsc. Zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym World Press Photo w 2016 roku.

Fotograf przedstawia ubogie części świata charakteryzujące się tradycjami, niepokojami społecznymi i religijnym oddaniem. Jego zdjęcia z wyczuciem odzwierciedlają obraz marginalnych słów - głosy zaniedbanych. Ze względu na bezpośredniość i szacunek artysty, fotografowane osoby są spontaniczne, naturalne i otwarte.

Zwycięzca pojedyńczego zdjęcia w kategorii Podróże, Philip Lee Harvey

