Nad Bałtyk jesienią. Uroki wybrzeża po sezonie

Wakacje nad morzem kojarzą nam się z latem. Wtedy woda jest najcieplejsza, piasek najbardziej rozgrzany i możemy liczyć na piękną opaleniznę. Jednak nadbałtyckie plaże jesienią też mają swój urok. Może nawet większy. A z pewnością łatwiej dostrzegalny, bo nie zasłaniają go ręczniki, parawany i tysiące turystów.

Dla zdrowia i wytchnienia

Letnie wakacje w nadmorskich miejscowościach trudno uznać za spokojne. Co innego jesienią. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki we wrześniu znikają tysiące plażowiczów, wszechobecne kramy i inne sezonowe atrakcje. Zostaje to co, co stanowi prawdziwy urok wybrzeża - morze, kilometry niemal pustych plaż, zapach rosnących nieopodal drzew i słonej wody. To idealna sceneria dla relaksujących i zdrowotnych spacerów. Szum morza uspokaja i pozwala uciec od codziennych problemów. Trudno też o piękniejsze okoliczności przyrody dla porannego joggingu, czy rozłożenia maty i wykonania kilku ćwiczeń jogi.