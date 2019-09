Stacja badawcza zniknęła. Na dnie Morza Bałtyckiego został tylko kabel

Naukowcy początkowo myśleli, że mają do czynienia ze zwykłym błędem transmisji. Jednak kiedy nurkowie zeszli na dno morza, odkryli, że po wartej 300 tys. euro stacji badawczej pozostał tylko poszarpany kabel. Teraz badacze liczą na pomoc ewentualnych świadków.

Zaginiona aparatura przypomina dwa stelaże wielkości biurka. Jedno odpowiada za zasilanie i podłączone jest do lądu długim kablem, a drugie dopiero zawiera czujniki. Choć całe obserwatorium było warte ok. 300 tys. euro (ok. 1,3 mln zł), to naukowcy nie podejrzewają, żeby za zniknięciem urządzeń stali ludzie.