Nadleśnictwo Niepołomice. Ogromna kara za zaśmiecanie lasu

Problem śmieci w lasach wraca jak bumerang, a właściwie to nie znika z nich ani na chwilę. Polacy zapominają, że to, co do lasu przynieśli, powinni zabrać ze sobą. Ale niestety nie chodzi tylko o papierki czy butelki po napojach. Polacy coraz częściej kombinują i zamiast na wysypiska, śmieci wywożą do lasów. A to często bardzo niebezpieczne, bo trafiają tam np. odpady budowlane, stare lekarstwa czy nawet beton.