Polskie lasy toną w śmiechach. Jest coraz gorzej

To prawdziwa plaga. Polskie lasy toną w śmieciach i jeśli nie weźmiemy się w garść, to nie będzie sposobu, by to zatrzymać. Nie pomagają akcje, upomnienia, mandaty. Nic. Polacy chętnie korzystają z lasów, niestety zapominają o tym, że po sobie należy sprzątać. - Śmieci w ostatnich latach przybywa, a ten rok bije wszelkie przerażające rekordy - mówi Małgorzata Olszewska-Hangno z Nadleśnictwa Kolbudy.

Odpady remontowe w lesie to niestety częsty widok (Piotr Leśniowski)