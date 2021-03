Nadleśnictwo Sieraków. Las zaśmiecony częściami od aut. "Debilizm nie zna granic"

Leśnicy z Nadleśnictwa Sieraków (leżącego ok. 70 km od Poznania) są bezradni wobec śmieciarzy - piromanów, którzy od kilku miesięcy cyklicznie zaśmiecają okoliczne lasy. Sprawcy przywożą do lasu całe hałdy niepotrzebnych części samochodowych, z których nie będzie już zysku, a następnie je podpalają.

Nadleśnictwo Sieraków - las zaśmiecony częściami od aut

"Można by było powiedzieć, że to pozostałości po 'sprzątaniu' warsztatu samochodowego, ale raczej nie. W większości są to części plastikowe, gumowe, siedzenia samochodowe, opony, niechodliwe części, których nie opłaca się sprzedać i lepiej się po prostu ich pozbyć. Najprawdopodobniej jest to zacieranie śladów jakiegoś przestępstwa, niewykluczone, że części te pochodzą z działającej na tym terenie 'dziupli' " - informuje Nadleśnictwo Sieraków w poście opublikowanym na swoim profilu na Facebooku.