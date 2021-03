Koszmarne odkrycie w lesie niedaleko Chrzanowa. "Co jeszcze?"

Włos jeży się na głowie na myśl o tym, co znaleźli leśnicy z Nadleśnictwa Chrzanów. I nie chodzi tu wcale o górę śmieci. Ktoś zostawił w lesie gorący asfalt, który obecnie tworzy już bryłę. "Co jeszcze?" - czytamy pod postem opublikowanym na Twitterze Lasów Państwowych.

Niejednokrotnie pisaliśmy już o śmieciach, jakie Polacy pozostawiają w lasach. Były już palety z zepsutymi jajami, odpady poremontowe, masa plastiku, stare opony, sprzęt AGD, meble, a nawet beczki z chemikaliami. Odkrycie w Nadleśnictwie Chrzanów sprawiło, że nawet pracownicy Lasów Państwowych przecierali oczy ze zdumienia.

Ktoś wylał asfalt w lesie

Co takiego się wydarzyło? W jednym z lasów w województwie małopolskim, ktoś... wylał asfalt.

"Najprawdopodobniej w poniedziałek (1.03) lub we wtorek (2.03) przywieziono do lasu w pobliżu ul. Jaworznickiej, na granicy Chełmka i Jaworzna dzielnica Dąb, gorący asfalt. Dziś tworzy on zwartą bryłę. Nadleśnictwo poszukuje osób, które widziały ten proceder lub mogą pomóc w ustaleniu sprawcy" - czytamy we wpisie na FB. Na zdjęciu widać pokaźną bryłę. Przykro patrzeć.

Problem śmieci w lasach

Problem śmieci w lesie wraca jak bumerang, a właściwie nie znika ani na chwilę. Rocznie z polskich lasów wywozi się ok. tysiąca wagonów kolejowych śmieci. Na ten cel LP przeznaczają 20 mln zł. Mimo takich wydatków i nieustannego nagłaśniana problemu, śmieci nie ubywa. "Może by tak wywieźć wagonami osoby, które to robią. Taniej wyjdzie" - skomentował jeden z internautów.

Informacja została także udostępniona na oficjalnym profilu Lasów Państwowych na Twitterze. "Powoli kończy nam się katalog śmieci, których jeszcze w lesie nie widzieliśmy. Ktoś w Nadleśnictwie Chrzanów wylał w lesie... asfalt. Były już zbiorniki z chemikaliami, palety zepsutych jaj, ryb, kurczaków, a opony i odpady budowlane to już standard. Co jeszcze?" - grzmią leśnicy na Twitterze.

Obecnie za wyrzucanie śmieci do lasu, grozi mandat w wysokości 500 zł. W wyjątkowych sytuacjach sprawa może trafić do sądu. Są jednak zapowiedzi ministerstwa, że już niedługo za taki proceder będzie groził mandat w wysokości 5 tys. zł. i dodatkowo kara w postaci obowiązku sprzątania w lesie przez miesiąc. Wiele osób uważa, że to może coś zmieni.

