Nadmorskie miasto kusi także po sezonie. "Ma wiele do zaoferowania"

Nadmorskie miejscowości są idealną opcją nie tylko na letni urlop, ale także na jesienne i zimowe wyjazdy. - Bałtyk ma wiele do zaoferowania, a ostatnie sezony pokazują, że wrzesień i październik to bardzo dobry czas na wypoczynek - mówił w programie "Newsroom WP" burmistrz Międzyzdrojów. Mateusz Bobek zwraca uwagę na ciekawe oferty weekendowe po sezonie, które znajdziemy w znacznie atrakcyjniejszych cenach. - Można pojechać do interesujących obiektów za stawki ok. 30-40 proc. tego, co musimy zapłacić w szczycie sezonu. Można wypocząć, naładować baterie, pospacerować po międzyzdrojskiej plaży - wyliczał burmistrz.