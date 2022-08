Nagranie z USA obiegło sieć. Gołymi rękoma wyjął z wody rekina

Jedna z plażowiczek, Emily Murray uwieczniła tę chwilę telefonem komórkowym. - Ten mężczyzna łowił ryby i przez przypadek złowił rekina. Kiedy dotarło do niego, co się stało, próbował odciąć sieć i uwolnić zwierzę - mówiła turystka w rozmowie z portalem "The Post".