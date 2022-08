Zakaz wydawania wiz turystycznych dla Rosjan. Polska popiera sankcje

Posłanka zwraca jednak uwagę, że w Rosji są też osoby, które sprzeciwiają się reżimowi, mają krytyczny stosunek do Putina i jego decyzji. - W dzisiejszych czasach łatwo to zweryfikować i takim osobom powinniśmy pozwolić wyjeżdżać z kraju, a nawet to ułatwiać, np. poprzez stypendia dla młodych ludzi, którzy chcą się uczyć na zachodzie. To właśnie oni w przyszłości mogą stać się przyczynkiem zmian ustrojowym w Rosji, gdzie społeczeństwo obywatelskie na razie nie istnieje - dodaje Jolanta Banach.