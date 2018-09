Jesienne wakacje w Grecji. Informacje, które warto znać

Niskie ceny, ciepła woda i piękna opalenizna – planując jesienny wyjazd, nie musisz szukać ofert z egzotycznych krajów. Grecja kusi słoneczną pogodą i luźnymi plażami. Jeśli chcesz przekonać się, jak wygląda ulubiony kierunek Polaków pod koniec sezonu, teraz jest odpowiednia pora.

Grecja Północna znacznie różni się od południowej pod względem klimatu. Chalkidiki cechują się niższą temperaturą w ciągu roku niż chociażby Korfu czy Kreta. Górzyste tereny to również większa szansa na opady deszczu, jednak z reguły są one przelotne.

Temperatury w Grecji w październiku

Jesień to dobra pora wyjazdu dla osób, które nie przepadają za zbyt wysokimi temperaturami. W październiku dni w dalszym ciągu są przyjemnie ciepłe, a noce przynoszą orzeźwiający chłód. Temperatura w ciągu dnia sięga nawet 28 st. C na wyspach oraz 22-3 st. C w północnej części kraju. Jesień w Grecji przypomina więc pod względem temperatury polski maj i czerwiec. Chłodniejsze i bardziej deszczowe dni przypadają dopiero na pierwsze tygodnie listopada.