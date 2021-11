Najbardziej instagramowe miejsca na świecie. Zdecydowany zwycięzca

Nic w tym dziwnego, Wieczne Miasto to jedna z najpopularniejszych stolic na świecie, która co roku przyciąga prawdziwe tłumy chętnych aby przespacerować się jego ulicami i poczuć prawdziwego ducha historii. Schody Hiszpańskie, Piazza Navona, Panteon i fontanna di Trevi to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na turystów na obszarze rzymskiego Centro Storico.