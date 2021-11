Budapeszt i jego atrakcje. Co warto zobaczyć w stolicy Węgier?

Zamek Królewski i okolice. Jedna z perełek Budapesztu

Po zobaczeniu dwóch najważniejszych obiektów we wschodniej części Budapesztu (Peszt), pora udać się do części zachodniej (Buda). Aby się tam dostać, trzeba przejść się jednym z mostów wznoszących się nad Dunajem. Do wyboru jest ich całkiem sporo. Najokazalsze i najpiękniejsze mosty to Most Wolności oraz Most Łańcuchowy z czterema kamiennymi posągami lwów.