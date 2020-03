Instagramowe wakacje. Czy trzeba wyjeżdżać na Bahamy?

2 godziny i 16 minut – tyle dziennie czasu spędzamy w mediach społecznościowych. Najchętniej chwalimy się tam jedzeniem, imprezami i wyjazdami. Chcemy, aby nasze rozrywki wyglądały na luksusowe i ekskluzywne. Czy da się spędzić instagramowe wakacje w Polsce i nie zbankrutować?

Ten punkt widokowy jest obowiązkowy dla każdego instagramowicza. Biała stawa w kształcie wiatraka na tle morza, wygląda imponująco. Jej wygląd i panorama nawiązują do greckiej wyspy Santorini. To nie tylko piękne, ale i legendarne miejsce. Kto wie, może podczas robienia zdjęcia spotkasz odmłodzonego marynarza z legendy?

Szklarska Poręba - Wodospad Kamieńczyka

Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym wodospadem w polskich Sudetach. Warto go zobaczyć w drodze na główny szczyt Karkonoszy. Kiedyś był pomnikiem przyrody, dzisiaj jest objęty ścisłą ochroną i wpisuje się w skład Karkonoskiego Parku Narodowego. Wodospad robi ogromne wrażenie o każdej porze roku, ale my polecamy obejrzeć go wiosną. Miejsce cieszy się popularnością nie tylko wśród instagramerów, ale również par młodych, które marzą o sesji ślubnej, w tak pięknych okolicznościach.