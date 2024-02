Najbardziej rozrzutni turyści świata. W tym roku nie planują tak licznie odwiedzać Polski

Jak wynika z badań Europejskiej Komisji ds. Turystyki (ETC - European Travel Commission), w 2024 r. podróż do Europy planuje znacznie mniej mieszkańców Chin niż przed rokiem. Nieoficjalnie mówi się, że to jedni z najbardziej rozrzutnych gości na świecie, a więc z punktu widzenia lokalnej branży turystycznej, najcenniejsi - zostawiają bowiem u nas najwięcej pieniędzy.