Najdroższa wycieczka na świecie? Cena zwala z nóg

Najdroższa wyprawa po Afryce

Wyprawa do Afryki to marzenie wielu, jednak na taką pozwolić mogą sobie jedynie nieliczni. Wycieczka, zorganizowana przez firmę Go2Africa, trwa 24 dni i kosztuje 163,49 tys. euro od osoby (ponad 715 tys. zł). Taka cena dotyczy wyjazdów w miesiącach jesiennych 2024 r. Z kolei w okresie od lipca do końca września cena ta wzrasta do 170,7 tys. euro (ponad 746 tys. zł) za osobę.