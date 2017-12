Najdziwniejsze bożonarodzeniowe zwyczaje. Jak obchodzi się święta w różnych częściach świata?

Obyczaje, które dla nas mogą wydawać się niezwykłe – rzeźbienie rzodkiewek, podpalanie słomianej kozy czy obowiązkowa wizyta w restauracji z fast foodem. Sprawdź, jak święta obchodzi się poza Polską.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W Japonii święta Bożego Narodzenia spędza się w restauracji z fast foodem (Shutterstock.com, Fot: Quality Stock Arts)

Wielka Brytania – wystrzałowy cukierek niespodzianka

Według tradycji w Wielkiej Brytanii tuż przed świątecznym obiadem domownicy obdarowują się specjalnym prezentem, tzw. Christmas craker. Podarunek zapakowany jest w kartonową rurkę owiniętą kolorowym papierem – kształtem przypomina duży cukierek. Nazwa Christmas craker pochodzi od charakterystycznego wystrzału, jaki towarzyszy otwarciu upominku. W środku prezentu znajdują się słodycze, liścik z dowcipem oraz papierowa korona, którą w trakcie obiadu obdarowany musi mieć na głowie.

Hiszpania – świąteczna loteria

Co roku 22 grudnia w Hiszpanii odbywa się wielka loteria bożonarodzeniowa. Jej oficjalna nazwa to El Sorteo Extraordinario de Navidad lub Lotería de Navidad, ale powszechnie znana jest pod nazwą El Gordo, co w tłumaczeniu oznacza "tłusty". Konkurs na stałe zapisał się w świątecznej tradycji mieszkańców. A zainteresowanie Hiszpanów i pragnienie wygranej sprawiły, że loteria jest największą i najdłużej organizowaną grą losową na świecie – przetrwała nawet hiszpańską wojnę domową! W 2012 r. do podziału było ponad 2,5 miliarda euro. Wygrane pierwszego stopnia (El Gordo) były warte 720 milionów euro i zostały podzielone między 180 zwycięzców, z których każdy otrzymał 4 miliony euro. Nic dziwnego, że po zakup kuponów co roku na ulicach ustawiają się kolejki.

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

Japonia – tradycyjny posiłek w restauracji fast food

W Japonii święta Bożego Narodzenia nie są szczególnie hucznie obchodzone, ale to nie oznacza, że mieszkańcy tego kraju nie mają swoich świątecznych tradycji. Za sprawą kampanii marketingowej sieci KFC i reklamy "Kentucky na święta Bożego Narodzenia", wypuszczonej w 1974 r., Japończycy tłumnie wybierają się do tej właśnie restauracji i jedzą świąteczny kubełek z panierowanym kurczakiem. Co ciekawe, rezerwacje stolika należy wykonać już miesiąc przed świętami.

Zobacz też: Boże Narodzenie w Indonezji. Opowiada Polka mieszkająca w Dżakarcie

Meksyk – rzeźby z rzodkiewek

Kilkanaście lat temu, kiedy do Meksyku przywieziono po raz pierwszy rzodkiewki, farmerzy nie wiedzieli, jak zachęcić mieszkańców do zakupu tych warzyw. Za poradą zakonników postanowili rzeźbić warzywa w ciekawe wzory i figury. Od tego w skrócie wywodzi się tradycyjna Noc Rzodkiewki, która odbywa się w okresie bożonarodzeniowym w mieście Oaxaca. Co roku 23 grudnia Meksykanie przychodzą na festiwal, gdzie mogą oglądać rzeźby zrobione z rzodkiewek. W ramach wydarzenia organizowany jest również konkurs na najpiękniejszą pracę z rzodkiewki.

Szwecja – gigantyczna płonąca koza

W szwedzkim miasteczku Gävle święta Bożego Narodzenia obchodzone są w pewien niespotykany sposób. Mieszkańcy budują gigantyczną rzeźbę w kształcie kozy (często przewyższa ona niektóre budynki), która w całości wykonana jest ze słomy, a następnie ją podpalają. Nietypowa szwedzka tradycja pochodzi z 1966 roku, kiedy to pewien architekt postawił w centrum miasta podobną słomianą kozę, aby upamiętnić symbol z tradycji pogańskiej. Kilka dni później ktoś w pobliżu zaprószył ogień i posąg szybko spłonął. Po tym wydarzeniu Szwedzi co roku odtwarzają pracę architekta, by ją spalić.

Shutterstock.com Podziel się

Ukraina – pająki na choince

Sposób, w jaki ubieramy świąteczne drzewko, często zapisany jest w bożonarodzeniowej tradycji danego kraju. Na Ukrainie według zwyczaju choinkę dekoruje się sztucznymi pająkami i pajęczynami – ma to przynieść szczęście i powodzenie domownikom. Tradycja ta wywodzi się z opowieści o biednej kobiecie, która nie miała czym udekorować świątecznego drzewka. W nocy tuż przed Wigilią to właśnie pająki przystroiły jej choinkę w pięknie utkaną sieć, która później zamieniła się w złoto. Dzięki temu kobieta nigdy już nie była biedna.

Filipiny – rywalizacja na najpiękniejsze lampiony

Co roku w sobotę poprzedzającą Wigilię w San Fernando na Filipinach odbywa się wyjątkowy festiwal gigantycznych lampionów. W ramach wydarzenia organizowany jest konkurs na najpiękniejsze lampiony, w którym bierze udział jedenaście wiosek. Na początku przygotowywane obiekty były małe, wykonane z papieru origami i podświetlane świeczką. Teraz są one znacznie większe (dochodzą do wysokości 10 metrów), skonstruowane z różnych materiałów oraz oświetlane żarówkami elektrycznymi.