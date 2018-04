Najlepszy moment na wyjazd last minute. Do Grecji polecisz już za 650 zł

Wielkimi krokami zbliża się maj, a to najlepszy moment dla łowców okazji. Oferty last minute wykupimy wtedy w najatrakcyjniejszej cenie. Jeśli będziemy mieli szczęście za wakacje zapłacimy nawet 70 proc. mniej.

Wczasy na Korfu można kupić w ofercie last minute już od 650 zł (Shutterstock.com)

Ceny wycieczek samolotowych last minute zaczynają się obecnie od ok. 600 zł. Za 655 zł polecimy na grecką wyspę Korfu, gdzie spędzimy tydzień w połowie maja w 3-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem. Za 679 zł wypoczniemy tydzień w Bułgarii w hotelu 4-gwiazdkowym, za 792 zł w tym samym standardzie zrelaksujemy się w Albanii. Za 1034 zł polecimy do 4-gwiazdkowego hotelu z opcją all inclusive w Turcji (Alanya).

Kiedy jechać na last minute?

Przeceny już teraz są wysokie, po majówce zniżki będą jeszcze większe. Dzisiaj znajdziemy w serwisie Wakacje.pl oferty tańsze o 60 proc., po długim weekendzie będzie ich znacznie więcej. Maj i wrzesień to miesiące, w których można znaleźć największe perełki. W lipcu i sierpniu ofert last minute jest mniej, bo to najbardziej rozchwytywane terminy. Moment tuż przed i po sezonie jest najlepszy dla poszukiwaczy świetnych okazji. Jeśli będziemy mieli szczęście, trafimy na wycieczkę przecenioną o 70 proc. i więcej. Pogoda będzie świetna i nie będzie męczących tłumów.

Co trzeba wiedzieć o last minute?

Wycieczki w ofercie last minute to pełnowartościowy produkt, którego cena obniżona jest z różnych przyczyn. Przede wszystkim chodzi o wylot w bliskim terminie, nawet tego samego czy następnego dnia. Biura obniżają cenę, kiedy zostają ostatnie miejsca w samolocie lub hotelu.

Ale last minute to nie tylko oferty z wylotem za 2 czy 3 dni. Już dzisiaj znajdziemy przecenione oferty z wylotem w drugiej połowie maja. - Najczęściej im bliżej wylotu tym większa przecena. Można czekać, ale oferta może zniknąć jeszcze tego samego dnia, bo pula jest ograniczona – radzi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl

Przeceną objęte są różne oferty, również bardzo popularne hotele z bardzo wysokimi opiniami turystów. - Warto w serwisie zacząć szukanie po popularności, nie po cenie. Wtedy możemy trafić na perełkę – mówi Mortka.

Minusy last minute

Trzeba pamiętać, że oferta last minute jest ograniczona. Mamy mniejszy wybór wycieczek z lotnisk lokalnych, dlatego może się okazać, że nasz wymarzony hotel dostępny jest już tylko z wylotem z Warszawy czy Katowic, a my mieszkamy w Gdańsku.

- Ograniczona oferta promocyjna wiąże się też z zasadą: kto pierwszy, ten lepszy. Ta sama pula wycieczek w systemach rezerwacyjnych jest dla danego biura podróży i agentów, dlatego w tym samy czasie w całej Polsce ktoś może właśnie interesować się tą samą ofertą, co my. Kto szybciej zdecyduje się na rezerwację, ten jedzie – mówi rzeczniczka Wakacje.pl

Wycieczki last minute najczęściej kupują pary lub znajomi. Rodzinie czy grupom trudniej jest znaleźć ofertę, bo może brakować miejsc w tym samym hotelu czy samolocie albo pokoi rodzinnych.

