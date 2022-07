Najpiękniejsze dworce kolejowe w Polsce. Gdzie ich szukać?

Co ważne, to właśnie tutaj zaczyna się (i kończy) najdłuższa trasa kolejowa w Polsce prowadząca do Świnoujścia. Liczy ona ponad tysiąc kilometrów, a przejazd bezpośrednim pociągiem "Przemyślanin" zajmuje niecałe 16 godzin. Turyści mający czas i siłę nie bez powodu decydują się na to połączenie. Oba miasta zasługują bowiem na odwiedziny.