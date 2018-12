Najpiękniejsze mola w Europie

Na Rugii, największej niemieckiej wyspie, znajduje się niewielka gmina Sellin. Jest to jeden z najbardziej lubianych niemieckich kurortów. Na przełomie XIX i XX w. sprowadzano do niego architektów z całej Europy, by stworzyli ośrodek wypoczynkowy idealny pod każdym względem. To właśnie wtedy powstało na plaży molo o długości prawie 400 metrów. Od momentu wybudowania, przetrwało wiele. Wejście i wieże były wielokrotnie niszczone, jednak od roku 1997 znów można podziwiać je w pełnej krasie. Zostały ponownie wybudowane według historycznego wzoru i dzisiaj są prawdziwym symbolem wyspy Rugii.