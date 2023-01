Najsilniejsze paszporty świata. Polska ma powód do radości

Ranking Henley Passport Index tworzony jest na podstawie liczby państw, do których można wjechać bez wizy. Posiadacze japońskich paszportów mogą bezproblemowo podróżować aż do 193 krajów. Jeszcze rok temu na szczycie listy (razem z Japonią) był Singapur, ale mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni zyskali możliwość wjazdu do jednego państwa więcej.