Najtańsza riwiera Europy. Polacy nie mogą się odkochać

Ale Bułgaria to nie tylko kraj wybierany przez rodziny. Podróżują tam również pary czy grupy znajomych chcące zobaczyć tamtejsze zabytki, między innymi zabudowę Nesebyru, czy oddać się zabawie do białego rana w dyskotekach i klubach. Nie bez powodu Słoneczny Brzeg nazywany jest europejskim Las Vegas. Polacy kochają tam wypoczywać od kilkudziesięciu lat i choć Bułgaria ma wielką konkurencję w postaci innych kierunków, to polscy turyści nie mogą się odkochać. - To wszystko co roku plasuje Bułgarię w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków na lato - dodaje Chmiel.