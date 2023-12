Znikają kolejne granice w Europie. Najtańsza riwiera bardziej dostępna

Świetne wieści dla turystów

- Wejście Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen to dla turystów świetna wiadomość - przyznaje Marzena German z Wakacje.pl. - Co prawda do obu krajów już wcześniej mogliśmy podróżować na podstawie dowodu osobistego – a właśnie z kwestią dokumentów często kojarzymy przyłączenie kolejnego państwa do tego obszaru, ale przy przekraczaniu granicy musieliśmy się poddawać kontroli. Teraz to się zmieni. Co to oznacza? Szybszy proces odprawy i kontroli na lotniskach - wyjaśnia.